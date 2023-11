"Хамас" хвърля 7 гранати в бомбоубежище, невъоръжен израелски войник им ги връща обратно (ВИДЕО)

Кадрите са снимани на 7 октомври край пълно с хора бомбоубежище близо до кибуца Реим, недалеч от който се е провеждал музикалният фестивал, на който бяха убити около 260 души. Името на израелския сержант, спасил поне седем човека от намиралите се в бомбоубежището, е Анер Еляким Шапиро.

Видеото показва и как един от хората в убежището изтичва навън в опит да избяга, но е застрелян от терористите.

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re'im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8