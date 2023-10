Десетки ракети бяха изстреляни от Газа срещу Израел (ВИДЕА)

ОЩЕ: Израел с въздушни удари срещу Сирия



Ракетният обстрел започна около 6:30 часа сутринта българско време и е продължил близо половин час.

Air defense is working over Israel, missiles are flying from the Gaza Strip. An alarm siren sounded in Tel Aviv. pic.twitter.com/NQrhDXKNI4