"Хамас" обстреля с ракети град Сдерот, местните власти зоват за евакуация (ВИДЕО)

По-рано въоръженото крило на "Хамас" пое отговорност за удар по южния град, като заговори за 50 изстреляни ракети.

Той се намира на по-малко от 5 км от Ивицата Газа - крайбрежния анклав, контролиран от групировката. Сдерот бе и един от първите градове, в които "Хамас" нахлу на 7 октомври, уби цивилни и взе заложници.

Освен това "Хамас" са атакували и град Бейт Шемеш - на 30 км западно от Йерусалим. Ракети летят отново и към Ашкелон.

Израел пък продължава с ответните удари в Ивицата Газа:

⚡️Airstrike on the Nuseirat camp in Gaza moments ago pic.twitter.com/Ic25e6ijvX