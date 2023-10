Джихадистките групировки готови за война срещу Израел - всяка обяви кога ще се намеси

Още: Войната в Израел: Опасност от пет фронта, а мирът е далеч (ВИДЕО)

Висшето ръководство на подкрепяните от Иран иракски милиции - "Катаиб Сейед ол Шохада", "Ашаб ал Кахиф", "Асаиб ал Хак", "Катаиб Хизбула" и "Бадр" - заплаши да нанесе удари по американски цели, ако САЩ се намесят във войната.

Ръководителят на подкрепяната от Иран организация "Бадр" Хади ал Амери отправи заплахата, след като Щатите обявиха, че ще изпратят ударна група самолетоносачи в източната част на Средиземно море, за да подкрепят Израел, и ще снабдят израелските сили с военно оборудване и боеприпаси.

На 9 октомври служител на иранското Министерство на външните работи предупреди, че Техеран ще даде "опустошителен отговор", ако Израел удари иранска територия. Заплахите включват атаки от Сирия, Ливан и Йемен. Техеран вече няколко пъти отрича участие в нападението на "Хамас" срещу Израел.

Ирански официални лица и медии обвиниха Израел в извършването на военни престъпления в Газа, насърчиха настъпление срещу израелците на няколко фронта и подчертаха провала на израелските военни и разузнавателни служби на 11 октомври, пише в днешния си анализ за Иран американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Иранските държавни медии и официални лица обвиняват Израел, че е използвал бомби с бял фосфор срещу цивилното население на Ивицата Газа, и определят обсадата на анклава като "геноцид" и "клане". Белият фосфор е запалително химическо вещество, което израелските сили използват при военните операции в Газа между 2008 и 2009 г.

Междувременно йеменските хути, които също са подкрепяни от Иран, обявиха, че ще предприемат удари с дронове и ракети по Израел, ако САЩ се намесят срещу „Хамас“.

It's likely that the first targets that will be struck if the war starts are Israeli air bases. There are a large number of missiles in Syria prepared for this mission, as well as in Lebanon. This aims to reduce the ability of the Israeli Air Force to the maximum possible degree. pic.twitter.com/Q8o6YdFVXd