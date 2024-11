Хиляди израелци на протест срещу уволнението на военния министър (СНИМКИ)

Хиляди израелци се събраха в Тел Авив на протест срещу уволнението на министъра на отбраната Йоав Галант, като призоваха неговия наследник Израел Кац да даде приоритет на сделката за връщане на пленниците, държани от Хамас.

Демонстрантите, носещи израелски знамена, се събраха в търговския център малко след като бе анонсирано уволнението на Галант. Те скандираха лозунги срещу правителството и министър-председателя Бенямин Нетаняху.

Video shared with me of protests happening now in Tel Aviv in response to Netanyahu firing Defense Minister Gallant pic.twitter.com/VyVRnNRp6n