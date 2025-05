Атакуваха лидера на турската опозиция, Ердоган и Имамоглу реагираха (ВИДЕО)

Лидерът на най-голямата опозиционна партия в Турция - Републиканската народна партия - Йозгюр Йозел беше ударен в лицето, докато излиза от културния център „Ататюрк“ в Истанбул. Инцидентът се е случил по време на погребението на бившия депутат Сири Сюрейя Ендер на 4 май. Нападателят незабавно е бил задържан от охраната. На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъж от тълпата отвън се обръща и удря Йозел в лицето, след което опозиционният лидер бива изведен от охранители, докато остава наведен.

A Blow to the Opposition



The leader of Turkey’s largest opposition party — the Republican People’s Party (CHP) — Özgür Özel was punched in the face while exiting the Atatürk Cultural Center in Istanbul. The incident occurred during the funeral of former MP Sırrı Süreyya Önder.… pic.twitter.com/rWyZIyvkZU