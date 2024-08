Хизбула изстреля 320 "Катюши" към Израел, Нетаняху свика спешно съвещание

Хизбула изстреля стотици ракети и дронове срещу Израел в неделя като отмъщение за убийството на висш командир в Бейрут миналия месец, предаде Ройтерс. Веднага след атаката на подкрепяното от Иран движение Бенямин Нетаняху свика спешно заседание на кабинета, за да подготви адекватен отговор.

Израелски самолети удариха цели в Ливан малко преди атаката и според източници от израелската армия това действие е предизвикано от информация, че Хизбула се готви да започне нападение.

От Хизбула обявиха, че са изстреляли повече от 320 ракети "Катюша" към Израел и са ударили 11 военни цели. В съобщението се посочва, че баражът е завършил "първата фаза" от отговора си на убийството на Фуад Шукр, високопоставен командир, но пълният отговор ще отнеме "известно време".

В изявление на групировката се казва, че атаката срещу Израел е в отговор на "бруталната ционистка агресия, довела до мъченическата смърт на Фуад Шукр".

В цял северен Израел сирените, предупреждаващи за наближаващи ракети, се чуха да звучат рано в неделя, предаде BBC.

Все още няма информация за ранени и загинали.

В първоначалното изявление на IDF се посочва, че Хизбула "току-що е изстреляла над 150 снаряда от Ливан към израелска територия".

„В акт на самоотбрана за премахване на тези заплахи, IDF нанася удари по терористични цели в Ливан, откъдето Хизбула планираше да започне своите атаки срещу израелски цивилни“, съобщи говорителят на IDF Даниел Хагари.

“In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.”



