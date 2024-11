"Хизбула" изстреля снаряди по Израел

За сирени в Централен и Северен Израел поради снаряди, изстреляни от "Хизбула", съобщиха израелските въоръжени сили в платформата Х (бивш Twitter).

Сирени е имало и в Тел Авив, съобщават потребители в социалните мрежи. Засега няма подробности за атаката.

🚨Sirens sounding across central and northern Israel due to projectiles fired by Hezbollah pic.twitter.com/mKI0yPvkEY