И Путин предложи помощ на Ердоган след земетресенията

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу разговаря с турския си колега Хулуси Акар и му предложи "да окаже цялата необходима помощ чрез военното ведомство след земетресението, включително и медицинска помощ на пострадалите". Това се казва в резюмето на разговора, публикувано от Министерство на отбраната в Москва.

Шойгу също така е изразил съболезнованията си на Акар за многобройните жертви и разрушения. Турският министър е благодарил и е обещал "да подготви конкретни предложения в близко бъдеще", се казва още в съобщението.

По-късно беше съобщено, че руският спасителен екип е излетял към Турция.

