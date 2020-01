Иран атакува американски бази в Ирак (ВИДЕО)

Иран изстреля "повече от дузина" балистични ракети тази нощ срещу две авиобази в Ирак, където са базирани американските и коалиционните сили, обяви Пентагона.

Iran start attack USA army pic.twitter.com/LwywWhKU9P — Farhat Sabir (@farhat_sabir) January 7, 2020

MSNBC helped Iran push the false claim that 30 U.S. soldiers were killed tonight in their attack. Zero were killed.



This isn't just fake news, this is so damn disrespectful to the family members of those deployed.



Do better or delete your network.pic.twitter.com/2l9KzsNPc5 — Jason Howerton (@jason_howerton) January 8, 2020

RED ALERT: MISSILES ARE IN THE AIR.

US FORCES ILLEGALLY STATIONED UNDER IRAQ UNDER ATTACK BY IRAN. pic.twitter.com/hyVdRmeFie — WW3 Updates (@ww3updates) January 7, 2020

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties&damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

PENTAGON HAS RELEASED VIDEO FOOTAGE OF KILLING IRAN'S GENERAL QASSEM SOLIMANI IN DRONE ATTACK LAST WEEK pic.twitter.com/k9VdZnFBEY — Sardar Fawad Kaleem (@KaleemFawad) January 6, 2020

"Около 22:30 GMT на 7 януари (т.е. 00:30 българско време на 8 януари) Иран изстреля повече от дузина балистични ракети срещу американските военни и коалиционни сили в Ирак. Ясно е, че тези ракети са изстреляни от Иран и са насочени най-малко към две иракски военни бази, в които се намират американски военни в Ал Асад и Ербил", съобщи в изявление заместник-министърът на отбраната на САЩ Джонатан Хофман, предаде БГНЕС.До момента няма данни за пострадали и жертви, а Fox News потвърди информацията. В Twitter обаче се появиха гневни коментари, тъй като MSNBC си позволи да цитира ирански медии, които твърдяха, че са убити 30 американски военни, но с уточнение, че това не е потвърдено.Девет ракети са ударили авиобаза Айн ал-Асад, най-голямото от иракските военни съоръжения, където са базирани чужди войски. Атаката беше извършена на три вълни малко след полунощ.За първи път Иран поема отговорност за нападение, като държавната телевизия съобщи, че именно Техеран е изстрелял ракетите по базата. Американските бази в Ирак през последните месеци бяха атакувани с ракети около 15 пъти, но никога досега Иран не е поемал отговорност за тези нападения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп "наблюдава внимателно ситуацията и се консултира със своя екип за национална сигурност", според Белия дом. Самият Тръмп коментира в Twitter, че се прави оценка какви са последствията от атаките и че "всичко е наред".Атаката дойде, след като проиранските фракции в Ирак се обещаха да обединят сили, за да "отговорят" на смъртоносния американски удар миналата седмица край летището в Багдад. При атаката бяха убити иранския генерал Касем Сюлеймани, определян за "кръстник" на мрежата на Техеран в региона, върховния командир на проиранските милици в Ирак Абу Махди ал Мухандис, заместник-ръководителят на иракската военна мрежа Хашид ал Шааби.Иран е готов да не нанася повече удари по американски съоръжения, ако Вашингтон не реагира на днешните ракетни атаки в Ирак, съобщи NBC News. "Иран твърди, че ако САЩ не реагират на двете вълни от ракетни атаки, те ще спрат нападенията. Но ако има отговор от САЩ, Иран ще атакува всички американски бази в региона", заяви кореспондентът на телевизията от Техеран в ефира на канала. Иранската революционна гвардия обаче заплаши, че ще нападне САЩ и техните съюзници, след като Техеран пое отговорността за среднощната ракетна атака срещу американските сили в Ирак, съобщи АФП. Гвардията призова Вашингтон да изтегли войските си от региона, "за да се избегнат по-нататъшни загуби и да не се позволи животът на техните войници да бъде още повече заплашен от все по-нарастващата омраза" към САЩ.