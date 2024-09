Иранският президент: Техеран никога не е подкрепял нахлуването на Русия в Украйна, не им доставяме балистични ракети

Никога не сме одобрявали агресията на Русия срещу Украйна. Границите на всяка държава трябва да се спазват. Това каза иранският президент Масуд Пезешкиан на сесията на Общото събрание на ООН на 22 септември.

"Готови сме да седнем с европейците и американците, за да водим диалог и преговори. Никога не сме одобрявали руската агресия срещу украинска територия", заяви Пезешкиан в Ню Йорк.

В кулоарите на срещата той освен това отрече страната му да е доставяла балистични ракети на Русия. При това обаче той не изключи подобни доставки да е имало по-рано, но откакто той бе избран за президент "няма такива", съобщи Ura.ru.

Припомняме, че на 10 септември САЩ потвърдиха по-ранни съобщения в медиите, че Русия е получила пратки от ирански балистични ракети Fath-360 с близък обсег. Ден преди това Иран отрече да е доставял балистични ракети на Русия, твърдейки, че текущите доклади са "психологическа война".

