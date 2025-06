Иранските власти: Ядреният обект в Натанз е взривен, има изтичане на радиация (ВИДЕО)

Най-големият комплекс за обогатяване на уран в Иран - Натанз, е сериозно повреден след операция "Изгряващият лъв". Израелски самолети са унищожили подземната част на комплекса, в която се помещаваха уранови центрофуги, подстанции и друга критична инфраструктура. Иранската организация за атомна енергия призна, че ядреният обект в Натанз е бил взривен и от подземната конструкция изтича радиация.

Уточнението засега е, че изтичането на радиация е вътре в комплекса и не е била изпусната радиация навън. В момента няма индикации за радиоактивност отвън и течът е локализиран.

Вече се разпространяват сателитни снимки на иранския ядрен комплекс в Натанз след израелския удар. Унищожени са ключови елементи, което явно няма да позволи на Иран да продължи ядрената си програма в комплекса, където според израелски експерти уранът се обогатява по военни стандарти от години.

Въздушните удари на Израел днес бяха насочени към някои от най-важните ядрени съоръжения на Иран.

Natanz is around 225 kilometers south of Tehran and is #Iran’s main enrichment facility.

Natanz is partly above ground and partly below the ground. #Israel as struck Natanz nuclear facility deep inside Iran in ‘#OperationRisingLion’.

