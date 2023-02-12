Webground
Днес 30 Вчера 135

Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)

273
Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)
Снимка: Getty Images

Бебе само на два месеца бе спасено изпод развалините на земетресението в Турция цели 128 часа след бедствието.

Спасителите определят като чудо факта, че толкова малко дете е оцеляло над пет денонощия под отломките.

Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)

Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)

Гигантски разлом се появи при село Тепекхан Хатай в Турция в резултат на катастрофалното земетресение от 6 февруари. Видеа от мястото п...

Прочети повече

ОЩЕ: Спасители извадиха живо 20-дневно бебе от руините в Турция (ВИДЕО)

По-рано бе съобщено и за 10-дневно бебе, което бе извадено живо изпод руините заедно с майка му след четири дни прекарани под развалините.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от АЗИЯ:

Докато разчиствал отломките: Къща затрупа спасител в Турция (ВИДЕО)

Жертвите в Турция и Сирия вече са над 28 000, ООН с мрачна прогноза

Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)

Учени: Силно земетресение в Истанбул е неизбежно

Защо е вероятно Ердоган да сдаде властта скоро? Коментар на Александър Велев

Расте гневът срещу Ердоган след унищожителните трусове (СНИМКИ)

Жертвите в Турция и Сирия достигнаха близо 24 хиляди (СНИМКИ)

Спасиха семейство в Турция, оцеляло 107 часа под руините

Турски архитект на сринат от земетресението комплекс е арестуван

Арести в Турция заради публикации в мрежaта за земетресенията

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
"Салих и пътят" - част II: Ислямът в българската политика (ВИДЕО)

Със Салих ви запознахме в първия репортаж за него миналата с...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)
Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)

Бебе само на два месеца бе спасено изпод развалините на земетресението в Турция цели 128 часа след бедствието. Спасителите определят като чудо...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)
Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)

Гигантски разлом се появи при село Тепекхан Хатай в Турция в резултат на катастрофалното земетресение от 6 февруари. Видеа от мястото показват...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Тези ЗОДИИ скоро ще могат да си позволят всичко, толкова много пари ще дойдат при тях
Тези ЗОДИИ скоро ще могат да си позволят всичко, толкова много пари ще дойдат при тях

Някои знаци от зодиака, могат да се опитат да медитират малко или да намерят друг начин да се отпуснат, защото в следващите няколко дни им предстои...