Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)
Спасителите определят като чудо факта, че толкова малко дете е оцеляло над пет денонощия под отломките.
Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)
Гигантски разлом се появи при село Тепекхан Хатай в Турция в резултат на катастрофалното земетресение от 6 февруари. Видеа от мястото п...
ОЩЕ: Спасители извадиха живо 20-дневно бебе от руините в Турция (ВИДЕО)
A two-month-old baby was rescued from under the rubble 128 hours after the earthquake in #Turkey.— NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2023
A miracle happened in Kahramanmaraş.
📰 Hurriyet pic.twitter.com/QUL5MkXV5W
По-рано бе съобщено и за 10-дневно бебе, което бе извадено живо изпод руините заедно с майка му след четири дни прекарани под развалините.
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Редактор:
Елена Страхилова
Етикети: Турция бебе спасени земетресение Турция