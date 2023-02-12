Истинско чудо: Бебе бе спасено изпод развалините в Турция цели 5 денонощия след труса (ВИДЕО)

Какво трябва да стане след новите санкции за българи на САЩ и Великобритания?

Сегашната прокуратура да разследва и да има съдебен процес

Тия американци много знаят, какво ни се мешат

Това им е достатъчно

Трябва още хора да попаднат под санкции и накрая да бъдат осъдени в България