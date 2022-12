Изключиха Иран от комисията на ООН за жените, режимът обвини САЩ

29 членове гласуваха "за" изключването на Ислямската република, 16 се въздържаха, а 8 дадоха вот "против" резолюцията, подкрепена от САЩ. Посланикът на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфийлд заяви, че документът е сигнал, че международната общност ще държи Иран отговорен за нарушенията на човешките права, като същевременно изразява солидарност с иранските жени и момичета.

Няколко действащи лица на режима и свързани с държавата медии осъдиха гласуването и разкритикуваха САЩ, че "налагат волята си" на други нации. Потребители в социалните мрежи пък документираха как жители на провинция Кюрдистан и на други места празнуват гласуването в ООН.

After vote to oust #Iran’s regime from @UN_CSW today, this evening Iranian revolutionaries projected #womanlifefreedom onto Azadi Tower in Tehran. Unprecedented. And it’s my understanding this is already boosting morale among revolutionaries. #MahsaAmini pic.twitter.com/veSUJ3Uon2