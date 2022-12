САЩ: Екзекуциите показват колко много иранското ръководство се страхува от собствения си народ

"Осъждаме това крайно отношение по най-категоричен начин", заяви пред репортери говорителят на Държавния департамент Нед Прайс, цитиран от AFP. "Тези тежки присъди, а сега и първите публични екзекуции, имат за цел да сплашат народа на Иран, имат за цел да потиснат несъгласието и просто подчертават колко много иранското ръководство всъщност се страхува от собствения си народ", каза той. Засега издадените смъртни присъди са общо 11.

В ООН говорителят Стефан Дюжарик призова за спиране на екзекуциите, като заяви, че "няма място за смъртно наказание", цитиран от БГНЕС. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш смята, че "обстоятелствата на този случай са особено жестоки".

23-годишният Маджидреза Рахнавард беше осъден на смърт в град Машхад за това, че е убил с нож двама членове на силите за сигурност и е ранил още четирима души. Дни преди това бе извършена и първата екзекуция - на 23-годишния Мохсен Шекари.

Координаторите на протестите и организациите в Иран призоваха за бързи демонстрации в отговор на екзекуцията на Маджид Реза Рахнавард и изглежда, че успяха да съберат на различни места много граждани в кратки срокове. Младежките групи от кварталите в Техеран, Кередж и Машхад призоваха за незабавни протести след екзекуцията и в много градове се състояха демонстрации, съобщава Институтът за изучаване на войната (ISW).

Students of the Tehran University of Science and Research gathered in protest against the repression and execution of Iran’s regime.#MahsaAmini#IranRevoIution pic.twitter.com/x5SmficCYC