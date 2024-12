Израел атакува две болници в Газа (ВИДЕО)

Израел атакува две болници в Газа. Първо - израелска артилерия е обстреляла третия етаж на болницата Ал-Авда в обсадения бежански лагер Джабалия в северната част на Газа, а после израелската армия е взривила експлозиви с дистанционно управление в едва функциониращата болница Камал Адван в северната част на Бейт Лахия, ранявайки най-малко 20 пациенти и медицински персонал, съобщава Al Jazeera.

Израелските сили са принуждавали ранени и болни хора да напуснат индонезийската болница в близкия Бейт Лахия. Израелските сили обсаждат болниците в град Тулкарем на фона на периодични сблъсъци между палестинските бойци на съпротивата и израелските сили, съобщиха източници от Al Jazeera - Арабия.

Dr. Muneer Alboursh, @Dr_Muneer1 Director General of the Ministry of Health in Gaza: The Israeli occupation burned the warehouses of medicines and medical supplies at Al-Awda Hospital in the northern part of the Gaza Strip... Reports from international organizations came late… pic.twitter.com/Q8LMlVIFMP