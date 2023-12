Израел е започнал да пълни с морска вода тунели на „Хамас“ в Газа

Посочва се, че процесът вероятно ще продължи със седмици. Наводняването изглежда ще бъде ограничено, докато Израел направи оценка на ефективността на стратегията.

Израелската армия не коментира информацията.

Някои представители на администрацията на президента на САЩ Джо Байдън смятат, че наводняването може да помогне за унищожаване на тунелите, където Израел смята, че въоръжената палестинска групировка крие заложници, бойци и муниции, пише „Wall Street Journal“.

Други обаче изразиха опасения, че морската вода може да засегне снабдяването на Газа с питейна вода.

Американският президент Джо Байдън отказа да отговори директно на въпрос за наводняването на тунелите, като спомена само уверения, че в набелязаните зони няма заложници.

Четири нови корвета са се присъединили към оперативните дейности на израелския флот в Червено море. "С усъвършенствани бойни системи и най-съвременна израелска система, те са чудесно допълнение към нашите военноморски сили, които продължават да неутрализират военноморския капацитет на "Хамас", се казва в съобшението на израелските сили.

Four new Sa'ar 6-class corvettes sailed for the first time to the Red Sea, joining the Israeli Navy's operational activities.



With advanced combat systems and a state-of-the-art Israeli system, they're a great addition to our naval powers, which continue to neutralize Hamas'… pic.twitter.com/PqYar9Q3mp