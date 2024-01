Израел ликвидира заместник-ръководителя на Хамас в Бейрут (ВИДЕО)

Двама ливански служители по сигурността заявиха, че Арури е бил убит заедно с телохранителите си при израелски удар, насочен към офиса на Хамас в южните предградия на ливанската столица, база на операции на проиранската Хизбула. Ливанската държавна Национална информационна агенция съобщи, че взривът е убил шестима души и е извършен от израелски дрон.

An Israeli drone struck a Hamas office in the southern suburbs of Beirut. Four people were killed as a result. Among them was Saleh al-Arouri.



He was Ismail Haniyeh's deputy and the second man in the Hamas politburo. pic.twitter.com/eQFXJDxLxn