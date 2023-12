Светът през 2023 г.: "Хамас" подпали брутална война в Израел (ВИДЕО и СНИМКИ)

Над два месеца по-късно военните действия продължават на територията на крайбрежния анклав - Ивицата Газа, като "Хамас" са притиснати от израелската армия, макар и с цената на хиляди цивилни жертви. Причината за това е, че екстремистите използват гражданите като "жив щит". Доста са призивите за прекратяване на огъня, но въпреки че имаше няколкодневно примирие, изглежда, че войната ще продължи и през 2024 година.

Как започна всичко?

На 7 октомври сутринта 5000 ракети бяха изстреляни от Ивицата Газа срещу Израел. Имаше жертви и ранени. Малко след това въоръженото крило на „Хамас“ (организацията има и политическо крило) обяви начало на военна операция срещу Израел. Целта на терористите – да се сложи „край на всички престъпления на окупационната сила“. Екстремистите успяха да проникнат на израелска територия с парашути, лодки и по суша. Видеа в социалните мрежи показаха стрелба по улиците на редица градове. Имаше пожари и още обстрели с ракети, а гражданите започнаха да се крият в бомбоубежища.

Amidst rocket cover, 40-50 Hamas fighters breach Israel's border via gliders&boats. #Israel declares WAR on Gaza Strip. IDF launches rapid counter-ops. Israelis advised to stay indoors. Tensions escalate. 🚀🔥 #MiddleEastCrisis pic.twitter.com/4QbsuwyOxp — Defence Diplomacy 🇮🇳 (@BhartiyaDefence) October 7, 2023

Hamas fighters on the streets in Sderot, Israel. Horrible images coming in, lots of dead and wounded civilians. This is terrorism. pic.twitter.com/VQ8Zl7PSBj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

Загадка и до днес остава как едно от най-мощните разузнавания в света – това на Израел, допусна всичко това да се случи. Властите в Израел веднага обявиха, че „Хамас“ ще плати висока цена за действията си, а премиерът Бенямин Нетаняху ясно каза, че страната му е във война с терористите. Първоначално израелските сили (ЦАХАЛ) отвърнаха с въздушни удари по Ивицата Газа.

Още: Провалът в сигурността на Израел: Разстреляни 20 полицаи накуп, убит висш командващ (ВИДЕО)

Европейският съюз, САЩ, а и Западът като цяло, осъдиха нападението на "Хамас", докато Русия призова за сдържаност. Иран подкрепи терористите. България също осъди атаката срещу Израел, както западните ѝ партньори.

Междувременно израелските власти обявиха извънредно положение, тъй като "Хамас" контролираше поне 7 общини. Стана ясно също така, че "Хамас" са вземали заложници, без изобщо да подбират - сред пленниците са жени и деца. Кадри в социалните мрежи показаха как терористите влачат по земята взетите заложници. Те ги отведоха в Ивицата Газа и се оттеглиха. Топ дипломатът на ЕС Жозеп Борел осъди екстремистите, че използват цивилни като "жив щит". "Хамас" даже заплаши да екзекутира заложници при всяка бомбардировка на израелците по Газа.

Hamas capturing Israeli 🇮🇱 hostages.



Israel 🇮🇱 is being attacked by Hamas - which is backed by Iran 🇮🇷 and Russia 🇷🇺.



Ukraine 🇺🇦 is fighting these same terrorist regimes. pic.twitter.com/8dPbarUyCP — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 7, 2023

Ужасяваща бе и историята как музикален фестивал в Израел се превърна в клане след атаката на "Хамас" - той се провеждаше в пустинята в южната част на страната, близо до Ивицата Газа, и попадна в обхвата на сухопътното нападение. Загинаха стотици хора.

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasattack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?



250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians. pic.twitter.com/9tBLvz7K75 — The Tatva (@thetatvaindia) October 8, 2023

Междувременно бяха открити телата на десетки деца и бебета в град Кфар Аза, през който бяха минали бойците на "Хамас" при атаката.

Още примери за зверствата на "Хамас" четете тук: Родители в Израел спасили децата си, убивайки 7 бойци на "Хамас". Стотици избити в кибуц до Газа (ВИДЕО)

Още: Защо "Хамас" нападна Израел? Всичко, което трябва да знаем за конфликта

Израел отвърна на удара със сухопътна офанзива в Газа

"Хамас" заяви, че има две цели - да вземе колкото се може хора за заложници, за да ги размени впоследствие за палестинците в израелските затвори (което в крайна сметка се случи), и спиране на израелска операция в Ивицата Газа, което нямаше как да стане. Още на 7 октомври щабът на "Хамас" в анклава бе сринат. След това израелците удариха още редица сгради, в които се помещават екстремистите, както и дома на шефа на разузнаването на "Хамас". Започнаха и убийствата на лидери на движението. Така в ход вече бе операция "Железни мечове". Заговори се и за сухопътна операция в крайбрежния анклав, като Израел постави рекорд за мобилизиране на резервисти в рамките на два дни.

На 9 октомври Израел обяви, че си е върнал контрола в близост до границата с Ивицата Газа, а министърът на отбраната Йоав Галант нареди пълна обсада на анклава. Терористите пък казаха, че били изпълнили целите си и били готови за преговори. Израелците се заканиха да влязат в Газа и "веднъж завинаги" да унищожат "Хамас" - нещо, което премиерът Бенямин Нетаняху продължава да повтаря и до днес. Той сравнява терористите с "Ислямска държава".

Същевременно властта и опозицията в Израел създадоха временно военно правителство.

Израел нареди евакуация на около 1,1 млн. жители от северната част на Ивицата Газа в южната - ясен знак за бъдеща операция. Само че отговорът на "Хамас" беше, че палестинците ще умрат по домовете си. Според различни съобщения екстремистите са създавали блокади на палестинците и са им пречели да се придвижват, а липсата на ток и гориво е усложнила ситуацията. Нетаняху обяви, че Израел иска минимален брой цивилни жертви - армията започна да пуска листовки от въздуха с призиви към жителите на Ивицата Газа: "Евакуирайте се".

Първо Израел започна локални набези в анклава с цел откриване на задържани израелски войници и цивилни, удари по пунктове на "Хамас" и убийства на терористи. На 26 октомври израелците за първи път влязоха с танкове в Ивицата Газа, като часове след това се изтеглиха.

На 28 октомври Израел порази 150 тунела на "Хамас" и уби командира на въздушните операции на терористите. Оказа се, че мащабна операция в анклава ще е трудна заради подземните лабиринти на екстремистите - цял един град. "Хамас" заявиха, че тунелите си били за тях, а цивилните "да ги защитава ООН". Още: Тайните подземни лабиринти на "Хамас" - наричат ги "Метрото" и се придвижват в тях с мотоциклети

На 2 ноември Израел откъсна северната част на Газа. Набезите продължиха и въпреки ниската подкрепа сред израелското население за сухопътна офанзива заради заложниците, ЦАХАЛ я осъществиха - град Газа беше обграден. Два дни по-късно израелците нахлуха и в южната част на града и удариха училище, управлявано от ООН, където според тях са се криели терористи. САЩ пак признаха за хуманитарни паузи, но Нетаняху отхвърли спирането на огъня. Пред дома на израелския премиер пък започна протест заради сухопътната офанзива и съдбата на заложниците. Самият Нетаняху каза, че ще спре огъня, ако "Хамас" върне всички взети заложници. Броят на убитите израелски войници също започна да нараства постепенно заради операцията в анклава.

לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בעומק הרצועה, לחסל מחבלים ולהכווין כלי טיס לתקיפות תשתיות טרור.



מטוס קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסל את מחסן אבו-זינה, ששימש כראש מחלקת התעשיות ואמצעי הלחימה במטה הייצור של חמאס>> pic.twitter.com/lub1CnzZ1S — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

Веднага се заговори и за бъдещето на Ивицата Газа, като САЩ се обявиха против "повторна окупация". Стана ясно, че между Вашингтон и правителството на Нетаняху има големи разминавания по този въпрос. Засилиха се и призивите за решаване на конфликта със създаване на две държави - включително от страна на Г-7.

На 7 ноември Нетаняху обяви, че лидерът на екстремистите Яхия Синвар е блокиран от израелската армия в бункер в Газа.

След 10-часова битка в тунелите и на повърхността израелските сили (ЦАХАЛ) превзеха един от ключовите бастиони на „Хамас“, известен като "Комплекс 17", който се намира в Западна Джабалия в северната част на Ивицата Газа. Входът към тунелите се е намирал точно до детска градина, съобщи говорител на армията на 9 ноември.

pic.twitter.com/ejqU5179pV — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023

На 9 ноември Израел обяви, че спира въздушните удари в северната част на Ивицата Газа за по четири часа дневно в рамките на три дни. До тази договорка се е стигнало след телефонен разговор между Джо Байдън и Бенямин Нетаняху. Тактическата пауза бе с цел евакуация на палестинци от град Газа към южната част на анклава. Кратко примирие настъпи малко по-късно - за пускане на заложници (четете по-надолу).

След това Израел превзе правителствени сгради на "Хамас" в Газа и започна да разкрива стотици тунели, чиито входове са до детски градини и болници.

В началото на декември, след постигнатото няколкодневно прекратяване на огъня, операциите бяха подновени със съобщение на ЦАХАЛ, че ще разширят офанзивата в цялата Ивица Газа, излизайки от северната част на юг. Израел обяви, че ще убива лидери на "Хамас" навсякъде по света, на което последва отговор от Турция - че ако се преследват на турска територия, ще има тежки последствия.

На 6 декември Израел обяви "трета фаза" на войната в Газа - в южната част на анклава - с цел да бъдат върнати живи всички заложници. В момента офанзивата е съсредоточена около Хан Юнис, където беше обграден домът на лидера на "Хамас" Яхия Синвар. Стана ясно още, че израелците са започнали да пълнят с морска вода тунелите на "Хамас" в Ивицата Газа.

Още: 20 от 105 израелски войници в Газа са загинали от приятелски огън и инциденти

На 18 декември израелският министър на отбраната Йоав Галант потвърди, че Израел постепенно преминава към следваща фаза на операциите си в Газа. Това се случи след визита на американския военен министър Лойд Остин - САЩ натискат съюзника си за по-ниска интензивност на бойните действия, за да се намали броят на цивилните жертви. Галант загатна, че оттук нататък израелците могат да се върнат отново в северната част на Ивицата Газа.

Дипломация

САЩ обявиха веднага след началото на войната, че са готови да окажат всякаква подкрепа на най-важния си близкоизточен съюзник. Щатите все пак предупредиха - важно е да се действа по правилата на войната. Британският премиер Риши Сунак също обеща подкрепа за Бенямин Нетаняху и обяви, че "тероризмът няма да победи".

Турският президент Реджеп Ердоган призова за независима палестинска държава в границите от 1967 г. с Йерусалим като столица. Впоследствие той се превърна в един от основните противници на ударите на Израел по Ивицата Газа. На 25 октомври външното министерство на Израел реагира остро на думи на Ердоган, че "Хамас" не били терористи, а "освободители". Така Турция и Израел тотално скъсаха отношенията си.

На 9 октомври Съветът за сигурност на ООН остана без обща резолюция относно атаката на "Хамас" въпреки призивите на САЩ. "Признавам законните оплаквания на палестинския народ. Но нищо не може да оправдае тези терористични актове и убийствата, осакатяванията и отвличанията на цивилни", заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш. Все пак той заяви, че Израел трябва да действа по правилата на войната.

През декември САЩ наложиха вето на резолюция в ООН, призоваваща прекратяване на огъня в Ивицата Газа - защото "Хамас" не бяха признати за терористи с нея. На 13 декември ООН все пак прие резолюция за прекратяване на огъня, в която България се въздържа. Междувременно Байдън отправи най-сериозната си критика към Израел от началото на войната - че страната губи световната подкрепа заради "безразборните бомбардировки" на Ивицата Газа.

Още: Резултатът е войната в Израел: Анализ на играта на Иран, САЩ и Русия

"Терорът няма да победи", заявиха веднага след атаката на "Хамас" френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Олаф Шолц, които обявиха твърда подкрепа за израелците. Италия също подкрепи Израел. ЕС обяви: "Израел има право да се защити". През ноември Макрон обяви, че Израел убива деца и жени, но после от Елисейския дворец уточниха, че това не било обвинение и че били разбрани погрешно.

Украинският президент Володимир Зеленски призова Запада да се обедини около Израел, както направи и с Украйна, въпреки че голяма част от помощта на САЩ, предвидена за Киев, вероятно е отишла към Тел Авив.

Страните от орбитата на Русия пък се обявиха за преговори между Израел и Палестина. Москва внесе проекторезолюция в Съвета за сигурност на ООН за примирие в Близкия изток. Путин каза на Нетаняху, че е готов да посредничи да се сложи край на войната. САЩ обаче не дадоха на Русия да определя дневния ред в ООН, що се отнася до Израел и "Хамас". Русия и Китай пък спряха на 26 октомври резолюция на САЩ в ООН за въвеждане на паузи в бойните действия за допускане на хуманитарна помощ - с вето, след като американската резолюция иначе събра необходимите гласове, което показа, че влиянието на САЩ в глобален мащаб си остава най-силно предвид всички напъни на Путин.

Президентът на Палестина Махмуд Абас каза, че не подкрепя убийствата на цивилни и от двете страни. Китай междувременно поиска Израел да спазва хуманитарното право. Катар заяви, че Израел не трябва да получава неограничено право да убива.

Стана ясно и че в Израел има блокирани българи - правителственият "Еърбъс" ги прибра, последва прибиране и на още групи. Все пак имаше и оплаквания от българи в Израел, недоволни от работата на МВнР и посолството ни там. Корабът "Рожен" с български моряци на борда също попадна в капан, но сънародниците ни успяха да се приберат успешно от Израел.

България осъди нападението на "Хамас" срещу Израел, включително с решение на Народното събрание. На 6 ноември премиерът Николай Денков посети Израел в знак на съпричастност.

Още: Кое е пропаганда и кое - истина: София Коен за войната в Израел (ВИДЕО)

Военна помощ за Израел и "Хамас"

Докато САЩ предоставиха най-голяма военна помощ на близкоизточния си съюзник, започнаха да се събират все повече доказателства за руска и иранска подкрепа за "Хамас". Украинското разузнаване съобщи, че Москва е предала на екстремистите пленени оръжия от фронта в Украйна. Ако някой се е съмнявал, че бойците на "Хамас" са сериозно въоръжени и способни да нанесат значими щети на израелската армия, следва да преразгледа позицията си. Видеокадри от боевете в Израел и Ивицата Газа през октомври показаха, че ислямистите имат на разположение преносими зенитни ракети (MANPADS). Този вид портативни комплекси може да изстрелва ракети с инфрачервено насочване и се употребява срещу хеликоптери и нисколетящи самолети. Такъв тип ракети са американските "Стингър". "Хамас" показа и как прави самоделни ракети от водопроводни тръби.

Снимка: Getty Images

Междувременно Щатите бързо изпратиха в региона на Близкия изток най-големия си самолетоносач "Джералд Форд", за да спрат евентуална агресия от страна на Иран и съюзниците му. След това пратиха и втори самолетоносач. Самолети F-18 започнаха да кръжат над региона. По-късно САЩ подсилиха бойната си готовност в Близкия изток и съобщиха за активизиране на ПВО. САЩ постоянно изпращаха още и още войници в региона. Отделно от това пратиха и ядрена подводница.

Великобритания изпрати два кораба на Кралските военноморски сили и самолети за наблюдение в източната част на Средиземно море. И още - шпионски самолети P8, други средства за наблюдение, два спомагателни кораба, три хеликоптера Merlin и рота кралски морски пехотинци.

Междувременно Белият дом обедини оръжейните пакети за Украйна и Израел, макар впоследствие да стана ясно, че 110 милиарда долара (в тях има още пари за Тайван и за границата на САЩ с Мексико) не минаха през Конгреса. Израел поиска 5 пъти повече военна помощ от Щатите, отколкото Байдън възнамеряваше да даде - 10 милиарда долара. Байдън заяви обаче, че е готов на всичко, за да не победят Путин и "Хамас". На 8 ноември републиканците опитаха да приемат отделен пакет помощи за Израел от 14 млрд. долара (извън този за Украйна), но демократите блокираха решението. През декември пък законодателите в Щатите блокираха целия пакет за Украйна и Израел. Байдън обаче заобиколи Конгреса, за да прати хиляди боеприпаси на Израел.

Израелците имат безспорно предимство с една от най-добрите ПВО системи в света - "Железен купол", която започна да прехваща ракетите на "Хамас", а терористите постепенно ги изчерпваха. Появиха се и данни, че Израел се готви за първи път в историята на света да използва лазерно оръжие срещу ракети - имаше дори кадри.

Бързо станаха ясни и връзките между "Хамас" и Москва. Путин сравни Газа с обсадения Ленинград, а "Хамас" му благодари. Израелски депутат пък каза, че част от оръжията на екстремистите дошли от Руската федерация. Също така се появиха данни, че е възможно "Хамас" да са се докопали дори до оръжия от Северна Корея. През октомври лидери на екстремистите даже пристигнаха в Москва.

Още: Хипотези: Нетаняху нарочно не е спрял "Хамас", Русия има общо с атаката? (ВИДЕО)

Оста на съпротивата

Иран поведе т.нар. "Ос на съпротивата" в подкрепа на "Хамас" и срещу Израел, като заплаши израелците и САЩ, че ще отвърне остро, ако ЦАХАЛ нахлуят в Ивицата Газа. В "Оста на съпротивата" влизат подкрепяните от Техеран прокси сили в региона - хутите в Йемен, проиранските милиции в Ирак и Сирия, "Хизбула" в Ливан и т.н. Хутите и "Хизбула" и до днес оказват най-сериозна заплаха за сигурността на Израел - първите обстрелват с ракети и дронове кораби в Червено море и на други места, а вторите стрелят от Южен Ливан по израелските градове. На 10 октомври Иран заплаши и САЩ, ако се намеси пряко във войната в Израел.

Появиха се и данни как Иран е подпомогнал "Хамас" за атаката срещу израелска територия - "Уолстрийт джърнъл" писа как Корпусът на гвардейците на ислямската революция в Техеран е работил с "Хамас" от август 2023, за да планира нападение, а впоследствие е дал зелена светлина. САЩ твърдяха, че Египет предупредила Израел дни преди нападението, но Нетаняху отрече. После ЦАХАЛ обаче признаха, че имало "знаци" в нощта преди нахлуването. "Хамас" са имали подробни схеми на израелски военни бази и кибуци, според WSJ.

Снимка: Getty Images

Израелците отвръщат постоянно на ударите на "Оста на съпротивата" - още в ранните етапи на войната удариха летищата в Дамаск и Алепо в Сирия. Американски бази в Ирак и Сирия също бяха обстрелвани редовно от Техеран и съюзниците му. Американските сили в региона постоянно свалят ракети от Йемен, насочвани към Израел или водите около страната.

На 22 октомври "Хизбула" съобщи, че влиза в битка "за сърцето на Израел" - и до момента обстрелът от Южен Ливан продължава. Израел тогава каза ясно - не искаме война с ливанската организация. През декември обаче Нетаняху промени тона и заяви: "Спрете огъня или унищожаваме Ливан".

На 31 октомври Йемен официално обяви война на Израел - официалният представител на Въоръжените сили на Йемен, бригаден генерал Яхя ал-Сари, обяви подкрепа за палестинците в Ивицата Газа. Той заяви, че решението е взето „от чувство за религиозна, морална, хуманитарна и национална отговорност“, както и в отговор „на исканията на йеменския народ и на исканията на свободните народи да се притекат на помощ на нашите потиснати хора в Газа". Хутите атакуваха и за първи път Израел с дронове, балистични и крилати ракети, които бяха прехванати. ЦАХАЛ отговориха с разполагане на ракетни катери в Червено море.

Скоро и Техеран удвои атаките срещу американски обекти в региона. На 16 ноември върховният лидер на Иран Али Хаменей се обърна към "Хамас" с думите, че иранците няма да се бият на тяхна страна срещу Израел.

На 19 ноември йеменските хути отвлякоха цивилния кораб Galaxy Leader с двама българи на борда, един от които е капитан. Това бе част от кампанията на бунтовниците, подкрепяни от Иран, срещу кораби, свързани с Израел. Връзката тук беше частичната собственост на Абрахам Унгар - един от най-богатите израелци. Все още плавателният съд е закотвен на пристанище в Йемен и се водят преговори за освобождаване на екипажа.

На 26 ноември хутите плениха още един кораб с българи на борда. На 14 декември пък плаващ под малтийски флаг кораб, който е българска собственост, е бил взет на абордаж в Арабско море край йеменския остров Сокотра, съобщи британската компания за морска сигурност „Амбри“ (Ambrey). Според агенцията - нападението вероятно е дело пак на йеменските хути.

През декември САЩ и още 9 държави създадоха коалиция за сигурност на корабоплаването заради действията на хутите. Дни по-късно хутите в Северен Йемен обявиха обща мобилизация и намерение да изпратят бойци в Ивицата Газа - как точно ще стигнат до анклава през Израел или Египет, не е ясно.

Заложниците и спирането на огъня

На 10 октомври американският президент Джо Байдън обяви, че САЩ ще обменят разузнавателна информация с Израел, за да помогнат за освобождаване на десетките заложници, взети от "Хамас".

Пример колко брутални са "Хамас" с пленниците даде германката Шани Лук, която показа във видео как е полугола и с видимо счупен крак, захвърлена в джип и заобиколена от терористи, крещящи: "Аллах акбар". Близо месец по-късно стана ясно, че Шани Лук е загинала.

Още: Мамо, обичам те: Последният SMS на убита от Хамас германска студентка (СНИМКА)

На 11 октомври стана ясно, че турският президент Реджеп Ердоган е започнал преговори с "Хамас" за освобождаване на заложниците. По-късно обаче той не бе фактор в процеса, за разлика от Катар и Египет.

На 12 октомври "Хамас" освободи израелка и двете ѝ деца - кадри в социалните мрежи показаха тази своеобразна пиар акция на екстремистите. Стана ясно и че сред заложниците има още деца. Оказа се, че пленниците са около 240, като броят беше актуализиран няколко пъти. На 16 октомври "Хамас" за първи път пусна видеообръщение на заложник - 21-годишната Миа Шем. Бе показано как екстремистите превързват ранената ѝ ръка. Междувременно терористите казаха, че не всички пленници били при тях, някои били при "Ислямски джихад", а други - при случайни палестинци. 12-годишно момиче с аутизъм, отвлечено от "Хамас", пък бе открито мъртво. През ноември ЦАХАЛ потвърдиха смъртта на 19-годишна израелска заложничка.

Снимка: Getty Images

На 6 ноември външното ни министерство заяви официално, че двама българи са сред заложниците на "Хамас". Същия месец бе освободена Мейраф Тали - българка, която бе държана от терористите.

В края на октомври "Хамас" освободиха двама американски граждани от заложниците - майка и дъщеря. Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан по-късно пристигнаха в Израел. На 23 октомври бяха освободени още двама пленници. Ето какво разказа една от освободените заложнички, 85-годишната Йохевед Лифшиц: Освободена от "Хамас" заложничка: Не знаех къде ни държат (ВИДЕО). Тя разкритикува израелските военни, че не са възприели сериозно заплахата от "Хамас" - това бе показано и на видео, с което израелците понесоха сериозен PR удар. "Хамас" пусна и видео с три заложнички, критикуващи Нетаняху, а израелците отвърнаха, че кадрите са заснети под натиск.

Израел дори започна да предлага пари на палестинците в Газа, съобщаващи им информация за заложниците. На 26 октомври "Хамас" съобщи за смъртта на около 50 заложници заради израелски удари по анклава. По-късно Израел освободи своя военнослужеща, пленена от екстремистите.

На 22 ноември правителството на Израел и "Хамас" се договориха за спиране на огъня в Ивицата Газа, като споразумението включваше размяна на заложници за палестински затворници, държани в затворите в Израел. Параметрите по сделката - освобождаване на 50 заложници за 150 палестински затворници в 4-дневното примирие, както и допускане на хуманитарна помощ в Ивицата Газа. На 24 ноември в анклава влезе най-големият конвой с хуманитарни доставки - 137 камиона. Последваха още стотици.

Споразумението бе постигнато с посредничеството на Катар, Египет и САЩ. То бе отложено с един ден заради "Хамас", но все пак се състоя и дори бе удължавано до 1 декември. Не всичко бе "розово" - атака на екстремистите наруши временния мир в Северна Газа и бяха ранени израелски войници. В крайна сметка бяха пуснати общо 105 заложници срещу 240 палестински затворници. Твърди се, че над 130 заложници още са в плен, сред които и деца. В средата на декември стана ясно, че САЩ, Катар и Израел обсъждат нова сделка за пускане на пленници.

На 13 декември Израел обяви смъртта на 19 заложници, държани от екстремистите, а по-късно - че са открити тела на двама израелски войници, взети за пленници.

На 15 декември, по време на боевете в Шеджай в северната част на Газа, израелските военни по погрешка са открили огън по трима заложници и са ги убили. Това призна говорителят на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) контраадмирал Даниел Хагари. Той заяви, че преди фаталната стрелба „тримата явно са избягали или са били изоставени от терористите, които са ги държали в плен“. Тримата пленници са били голи до кръста и са размахвали бял флаг, заяви говорител на ЦАХАЛ пред CNN. Заради случилото се избухнаха протести в Тел Авив.

На 20 декември Израел предложи на "Хамас" ново временно примирие в замяна на 40 заложници. Терористите отвърнаха, че докато на войната не бъде сложен окончателен край, няма да пуснат повече пленници. Няма шанс за край на войната на този етап, обявиха в отговор от Тел Авив.

Още: 50 дни с куршум в тялото: Историите на освободените израелски заложници (ВИДЕА и СНИМКИ)

Хуманитарната криза в Ивицата Газа

Няколко дни след атаката на "Хамас" вече беше ясно, че Израел ще нахлуе в Ивицата Газа въпреки заложниците, държани от екстремистите. Веднага бе повдигнат въпроса какво ще се случи с цивилното палестинско население там. На 10 октомври стана ясно, че то не може да напусне анклава дори през Египет - през пункта "Рафах" се пускаха по 400 души дневно, и то такива, получили предварително одобрение. Българи също останаха блокирани в анклава.

До 11 октомври вече 300 000 души бяха напуснали домовете си в Ивицата Газа. Болниците започваха да се претоварват и да остават без лекарства. Скоро единствената електроцентрала в анклава спря и ивицата остана без ток. Израел постави условие за облекчаване на хуманитарната ситуация - освобождаване на всички заложници. Египет и Йордания отказаха да приютят палестински бежанци, като за позицията на Кайро става въпрос за приемане на палестинци на Синайския полуостров.

37 българи и семействата им поискаха да напуснат Ивицата Газа, обяви външното ни министерство през октомври.

Още: Масови арести на стотици протестиращи, проникнали в Капитолия (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Иран обвини Израел в геноцид заради блокадата, а Европейската комисия бе на отсрещния полюс - обяви, че това не е терористичен акт. Цялата тази ситуация доведе до начало на мащабна глобална вълна в подкрепа на Палестина - макар "Хамас" и Палестинската автономия да са нещо различно. Три палестински организации внесоха в Международния наказателен съд иск срещу Израел заради "геноцид". Турски адвокати заведоха същото дело срещу Нетаняху. Примерите за военните престъпления на "Хамас" обаче са десетки - например обстрели по израелците с РПГ от болници под прикритието на цивилни. (четете по-долу).

Още: Израел ликвидира топ командоси на "Хамас". Ракетни установки на терористите на още невероятни места (ВИДЕО и СНИМКИ)

Въпреки че подкрепя с оръжия израелците, американският президент Джо Байдън заяви, че приоритет е решаването на хуманитарната криза в Газа.

Още: В затвора за какво ли не: Корените на палестинската омраза срещу Израел

Пример как "Хамас" използва палестинците в Газа като "жив щит" бе съобщение на израелската армия от октомври, в което се казваше, че е унищожила десетки позиции на терористите за изстрелване на дронове, които са били изградени върху покривите на цивилни къщи в Ивицата Газа. По-късно стана ясно, че за това се ползват още болници, училища и т.н. "Хамас" обвиниха Израел в нападение по колона от палестинци, евакуиращи се от домовете си, но нямаше потвърждение, а Тел Авив отрече.

В Газа има стотици бременни жени, както и недоносени бебета, които загинаха (макар израелците да успяха да евакуират десетки от тях в Египет), а също много болни на хемодиализа, които се оказаха обречени, понеже Израел нареди и евакуация на болници. Все пак се видя как израелците носят кувиози и други необходими ресурси в лечебните заведения, за да помогнат, включително в най-голямата болница в анклава "Ал-Шифа". Стана ясно и че под "Ал-Шифа" екстремистите са разположили оперативната си база. Цех за дронове на "Хамас" пък бе унищожен в жилищен блок, ракетните установки на екстремистите бяха открити на необичайни места, където се застрашава животът на цивилните. 1000 заложници са били държани в болница "Рантиси".

На 15 ноември Израел започна специална операция срещу "Ал-Шифа", тъй като там според ЦАХАЛ екстремистите укриват стратегическа инфраструктура, но пък израелците вкараха вътре хуманитарна помощ и позволиха евакуация. От армията обявиха, че под болницата са намерили редица тунели на терористите. Директорът на лечебното заведение междувременно обяви, че всички в интензивното отделение са починали. Израел обяви, че е открил двама мъртви заложници там. Тел Авив понесе сериозни критики заради действията си.

Yesterday, IDF soldiers successfully transferred medical supplies while conducting searches for terrorist infrastructure within the Shifa Hospital in Gaza.



While Hamas exploits Gazan civilians for its own survival, the IDF provides humanitarian aid in order to minimize civilian… pic.twitter.com/yLtT2vs23T — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

През октомври ракетен удар уби стотици в болница "Ал Ахли" в анклава, като екстремистите обвиниха Израел, но без доказателства, че ракетата е израелска. "Хизбула" отрече да има нещо общо. По-късно Израел публикува видео, на което се вижда, че ракета, изстреляна от Газа по цел на израелска територия, е причината за трагедията. Става въпрос за ракета на "Ислямски джихад", дефектирала при изстрелването. След това обаче The New York Times написа, че израелците показали на кадрите ракета, която не е ударила болницата в Газа.

Още: Версията за ракета, ударила не болницата в Газа, а паркинга ѝ, набира сила (СНИМКИ и ВИДЕА)

Палестинският лагер "Джабалия" също беше поразен няколко пъти в опит на Израел да търси екстремисти, укриващи се вътре, и имаше много цивилни жертви.

На 21 октомври десетки камиони с хуманитарна помощ пристигнаха в Ивицата Газа през граничния пункт "Рафах" с Египет. Трябваше да преминет 200, но успяха да влязат едва 20, след което Кайро пак затвори границата. Израел предупреди, че горивото в Газа се краде от "Хамас".

Снимка: Getty Images

Турция е една от страните, която и до днес праща най-много хуманитарни помощи в анклава - включително полеви болници, каквито даде и Египет. Франция прати военноморски кораб с лекарства и оборудване за болниците в Газа, а ЕС се отметна от първоначалния си план да спре помощта за палестинците - но обяви, че е нужен контрол тя да не отива при "Хамас". САЩ също пратиха голямо количество хуманитарна помощ по време на примирието. Евролидерите призоваха за хуманитарни коридори към Ивицата Газа в края на октомври. На 27 октомври екип на Червения кръст най-накрая влезе в анклава - за първи път от началото на войната.

На 31 октомври Египет отвори евакуационен коридор от Газа, но не за всички. „Хамас“ публикува списъци с чуждестранни граждани, на които бе позволено да напуснат анклава през отворения граничен пункт „Рафах“. От тях се видя, че чужденците са над 500, включително 19 българи. Други 18 в графата „България“ са с палестински паспорти.

На 7 ноември над 60% от болниците в Ивицата Газа останаха извън строя заради липса на гориво и ток. Около седмица след това двете най-големи болници - "Ал Шифа" и "Ал Кудс" - напълно спряха да функционират. 17 тона гориво все пак влязоха в Газа на 17 ноември.

Още: Палестински зъболекар: Израелското разузнаване ме предупреди за бомбардировките, така се спасиха всичките ми съседи

Жертвите

Към 18 декември, 2023 година, по данни на Министерството на здравеопазването в Ивицата Газа, контролирано от "Хамас" - от началото на войната при израелски нападения са загинали най-малко 19 453 души, включително 7 729 деца.

Броят на ранените е поне 52 286 души, включително 8663 деца. Числото на убитите и пострадалите продължава да расте.

Около 1332 израелци са убити от 7 октомври насам.

Потвърдена е смъртта на 64 журналисти и медийни работници по време на войната - 57 палестинци, 4-ма израелци и трима ливанци. Трима се издирват, други 13 са ранени, според Комитета за защита на журналистите. Загинали са и поне 135 членове на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци на ООН.