Израел нареди евакуация на част от хуманитарната зона в Газа, обяви смъртта на двама заложници

Израелските военни наредиха на цивилните граждани да се евакуират временно от част от определената хуманитарна зона в южната част на Ивицата Газа, защото предстои „силова операция“ срещу палестинските въоръжени групи.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че е имало „значителна терористична дейност и ракетен обстрел“ от източните квартали на град Хан Юнис, и казаха на жителите да се насочат към „коригираната“ хуманитарна зона Ал-Маваси.

Due to significant terrorist activity and rocket fire toward the State of Israel from the eastern part of the Humanitarian Area in Gaza, remaining in this area has become dangerous. Accordingly, at this time, the Humanitarian Area will be adjusted. The adjustment is being carried… pic.twitter.com/bk5GGNXn6M