Израел обяви кога очаква нова вълна балистични ракети от Иран (ВИДЕО)

Израелското армейско радио съобщава, че военните в страната са предупредили за нова иранска атака с балистични ракети - поредна вълна, отприщена като контраудар след началото на операция "Изгряващият лъв". С нея израелските сили целят да спрат Техеран по пътя към разработване на ядрено оръжие - според разузнавателна информация Иран щял да произведе 10 атомни бомби и 2000 балистични ракети в рамките на шест месеца. Това каза италианският външен министър Антонио Таяни, като заяви, че израелският му колега Гидеон Саар е споделил с него тази информация.

Иранските военни сили ще изстрелят ракети към Израел тази нощ в нова вълна от нападения, съобщи армейското радио. Обстрелите ще бъдат подобни на ответните атаки, наблюдавани в петък вечер, 13 юни.

През нощта и тази сутрин имаше експлозии в Тел Авив, Йерусалим и на други места в Израел. Според официални данни в Израел са убити трима души, а десетки са ранени, докато иранската държавна телевизия съобщава, че 60 души са били убити при удар в Техеран.

Following their announcement of aerial-superiority now over Western Iran all the way to the capital of Tehran, the Israel Defense Force has released a graphic showing all the strikes so far against Iran and what was targeted, with dozens of air-defense sites and radars having… pic.twitter.com/iNbGV2P3ON