Израел с мощни въздушни удари в Ивицата Газа (ВИДЕО)

Израелската армия "в момента нанася удари в Ивицата Газа", гласеше изявление на армията. Палестински източник по сигурността заяви, че ударите са засегнали няколко тренировъчни обекта на Хамас, предава БГНЕС.

New scenes for the lsraeli bombing of Gaza Strip. pic.twitter.com/LHl8BIbtPk