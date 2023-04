Ракети полетяха от Ливан към Израел след сблъсъците в джамията "Ал Акса" (ВИДЕО)

Премиерът Бенямин Нетаняху е свикал извънредно заседание по сигурността.

⚡️New scenes of rocket launching towards settlements in northern occupied Palestine. pic.twitter.com/HWzDPOH19c — War Monitor (@WarMonitors) April 6, 2023

Поне една от ракетите е прехваната от системата за противовъздушна отбрана "Железен купол" над Северен Израел, съобщиха военните на страната, цитирани от Times of Israel.

⚡️Damage in occupied territory after a rocket from Lebanon landed pic.twitter.com/lKYavIEZoC — War Monitor (@WarMonitors) April 6, 2023

Израелските власти съобщават, че има един ранен. Мъж в Северен Израел е пострадал от шрапнел. Става въпрос за 26-годишен човек, шофирал офроуд. Той е бил настанен в болница.

Според ливански военни източници, цитирани от сертифицирания и следящ военните действия профил в Twitter War Monitor - към Израел са били изстреляни най-малко 30 ракети. В Тел Авив подозират, че зад всичко това стои "Хамас" - групировката, управляваща Ивицата Газа.

Никой не е поел отговорност, но изстрелванията бяха извършени само няколко часа след като ливанската терористична групировка "Хизбула", подкрепяна от Иран, заяви, че ще подкрепи "всички мерки", които палестинските групировки могат да предприемат срещу Израел.

Това се случва след сблъсъците в джамията "Ал Акса" в Йерусалим, където две поредни вечери израелската полиция щурмува мюсюлмани по време на молитва.

Israeli media report that dozens of missiles were fired from #Lebanon into northern #Israel. Prime Minister Netanyahu holds an emergency security meeting. pic.twitter.com/TLAtxG9F6K — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2023

Сирените за приближаващи ракети прозвучаха за първи път в градовете Бецет и Шломи в Западна Галилея, близо до границата с Ливан. От Израелските сили за отбрана съобщиха, че една ракета е била идентифицирана и прехваната от ПВО-системата "Железен купол". Малко след това сирените са продължили да звучат и в други градове в района.

Възможно е ракетният обстрел от Ливан да е извършен от палестински групи, базирани там, въпреки че е малко вероятно те да го направят без мълчаливото одобрение на терористичната групировка "Хизбула", която контролира Южен Ливан, пише Times of Israel.

Източник, близък до "Хизбула", каза пред медията "Ал Арабия", че групировката няма общо с атаката.

"Хизбула" категорично осъжда нападението, извършено от израелските окупационни сили срещу комплекса на джамията "Ал Акса", и атаките срещу вярващите, както се казва в изявление на групировката.

"Хизбула" обявява пълната си солидарност с палестинския народ и съпротивителните групи и обещава, че ще ги подкрепи във всички мерки, които те предприемат за защита на поклонниците и джамията "Ал Акса", и за възпиране на врага да продължи с атаките си", заяви групировката.

Преди две години подобни сблъсъци като тези в "Ал Акса" прераснаха в кървава 11-дневна война между Израел и "Хамас". Предупреждението на "Хизбула" повдигна призрака на още по-широк конфликт. Тя има тесни връзки с "Хамас" и с палестинската групировка "Ислямски джихад", която също е базирана в крайбрежния анклав.

