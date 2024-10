Израел с нови удари по Хизбула в Южен Бейрут (ВИДЕО)

Израел нанесе нови два удара по южните предградия на Бейрут. Това се случи, след като Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) отправиха предупреждение към жителите на района, предаде АФП.

🔥 Targeted elimination in Beirut marks the beginning of another wave of attacks on Hezbollah weapon depots under residential buildings. pic.twitter.com/956BMEBtuH