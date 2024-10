Израел уби и наследника на Насрала само 8 дни след като той пое поста му (СНИМКИ, ВИДЕА)

Заместителят на ликвидирания лидер на "Хизбула" Хасан Насрала - Хашем Сафи ал-Дин, е бил убит миналата нощ при израелска въздушна атака срещу квартал Дахия в Бейрут. Заедно с него са убити и офицери от Корпуса на гвардейците на ислямската революция - помощници на Сафи ал-Дин и заместващи полеви командири на "Хизбула". Разрушенията на мястото на атаката са безпрецедентни, предаде саудитският канал Al-Hadat.

По време на атаката Сафи ал-Дин е бил в бункер дълбоко под земята на съвещание със своите съратници висши командири на терористичната групировка.

Хашем Сафи ал-Дин, който беше братовчед на Насрала и смятан за ключов стратег в "Хизбула", беше поел много ръководни роли в групировката.

Още: Али Хаменей: Търпението ни свърши, сега ще използваме сила, която ще разтърси Израел (ВИДЕО)

Анализаторите са единодушни, че неговата смърт ще е сериозен удар за "Хизбула", тъй като той играеше важна роля в координирането на военните операции и поддържането на влиянието на групировката в Ливан и региона.

До момента израелските сили са убили повече от 400 терористи на "Хизбула", включително много високопоставени командири.

HUGE AIRSTRIKE ON BEIRUT USING BUNKER BUSTERS



The IDF reportedly carried out an assassination attempt on Sayyed Hashem Safi al-Din, Nasrallah's likely successor as Hezbollah leader pic.twitter.com/1qkcDUNqMl