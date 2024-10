Израел съобщи за още един убит командир на "Хизбула" в Бейрут (ВИДЕО)

Израел твърди, че е убил пореден командир на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула". Това е станало по време на въздушните удари в ливанската столица Бейрут този понеделник, 7 октомври.

От израелската армия казват, че ликвидираният Сухейл Хюсеин Хюсейни „е играл решаваща роля в трансфера на оръжие" между Иран и "Хизбула“.

В понеделник ВВС на Израел са нанесли точен удар, при който е ликвидиран Сухейл Хюсейни, съобщиха днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Хюсейни е член на висшия орган на "Хизбула" - Съвета за джихад, и е отговарял за разпределянето на модерното въоръжение между подразделенията на групировката. Щабът му контролира логистиката на "Хизбула" и управлява различните звена на терористичната групировка. Звеното за изследвания и развитие на "Хизбула" също е част от щаба, който Хюсейни е контролирал и който се е използвал за производство на ракети и управление на съхранението и транспортирането на оръжия в Ливан.

Хюсеини е участвал и в изготвянето на бюджета и управлението на операциите на "Хизбула", включително терористичните атаки срещу Израел и Сирия от територията на Ливан, съобщават военните, цитирани от Jerusalem Post.

Припомняме, че почти цялото висше ръководство на "Хизбула" вече е ликвидирано от Израел - най-знакови бяха убийствата на лидера Хасан Насрала и на гласения за негов наследник Хашем Сафи ал-Дин. И двамата бяха убити в интервал около седмица в южните предградия на Бейрут.

През нощта бе съобщено за поне още 10 удара по Бейрут. Повече от 400 000 души са избягали в Сирия, откакто Израел започна въздушните си удари миналия месец, включително 300 000 сирийци.

"Хизбула" продължава да обстрелва Израел с ракети - вчера бяха засечени над 190, а във вторник сутринта в Северен Израел прозвучаха сирени.

