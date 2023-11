Израел със специална операция срещу най-голямата болница в Газа (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Държим окупацията (наименованието, което "Хамас" използва за Израел) и президента Байдън изцяло отговорни за нападението на израелската армия срещу медицинския комплекс "Ал Шифа", се казва в изявление на "Хамас", публикувано на арабски език, пише БТА.

"Предупреждаваме, че в болницата може да се стигне до масово убийство", заяви още "Хамас". Движението управлява Ивицата Газа и то след признати от международната общност избори, както и от Тел Авив.

Още: УНИЦЕФ: В Газа има над милион деца

Директорът на здравните служби в Ивицата Газа Мунир Абу Ал Риш заяви пред телевизия "Ал Джазира", че се намира в болница "Аш Шифа", където според него пациентите са в състояние на паника, и че чува звуци от експлозия.

Няколко хиляди души - пациенти, персонал и цивилни, разселени от войната, която продължава от 7 октомври, са се струпали на територията на болница "Ал Шифа", която е обградена "от всички страни" от израелската армия, според "Хамас". Движението съобщава за "интензивен обстрел".

Израелската армия смята, че "Хамас" използва болницата, за да укрива стратегическа инфраструктура, а населението се използва като "жив щит". Белият дом подкрепи твърденията на израелския си съюзник и заяви, че "Хамас" и другата палестинска ислямистка групировка - "Ислямски джихад", има "команден и контролен център в болницата". Говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби определи това като "военно престъпление".

Още: Войната в Близкия изток: Израел твърди, че контролира центъра на град Газа (ВИДЕО)

"През последните няколко седмици многократно посочвахме, че продължаването на използването на болница "Аш Шифа" за военни цели от страна на "Хамас" ще доведе до прекратяване на нейната защита по силата на международното право", заяви снощи говорителят на израелската армия Даниел Хагари.

Днес израелската армия заяви, че е "информирала съответните власти в Газа, че всички военни дейности в болницата трябва да бъдат прекратени в рамките на 12 часа", но това "за съжаление не се случи". Затова и в 2:00 часа тази нощ започна специална израелска операция срещу болницата.

Израел уточни, че операцията засяга конкретен район на болницата и участващите в нея сили са преминали специално обучение, за да могат да действат в подобна обстановка и сред тях има медицински екипи и говорещи арабски военнослужещи. Операцията се провежда поради "оперативна необходимост" и се базира на разузнавателни данни, добавиха още израелските сили, като призоваха силите на "Хамас" в болницата да се предадат. Говорител на контролираното от "Хамас" здравно министерство на Газа вече каза, че израелските сили стигнали до мазето на лечебното заведение и че контролират двора му.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ