Израел удари терористична клетка в Ливан, "Хизбула" отвърна (ВИДЕО)

И двата снаряда са паднали в открити райони, без да причинят щети или наранявания. ЦАХАЛ заявяват, цитирани от The Times of Israel, че отговарят с артилерийски обстрел по източника на минометния огън. Става въпрос за терористите от "Хизбула", които действат в Ливан и са финансирани от Иран - от 7 октомври насам те постоянно обстрелват Северен Израел.

ЦАХАЛ допълват, че през нощта са нанесли удар по терористична клетка, подготвяща се да извърши нападение в близост до военната база Биранит (бивш кибуц в Северен Израел, намиращ се на границата с Ливан).

Израелската армия нанесе удари по военната инфраструктура на "Хизбула" в Ливан, включително по военно съоръжение, добави ЦАХАЛ и показа видео:

The Israeli army struck Hezbollah's military infrastructure in Lebanon, including a military facility



Earlier, the IDF recorded the launching of 15 rockets from Lebanon toward Israel. pic.twitter.com/jUqgl2yBk7