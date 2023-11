Израел в нападение: Удари сграда на ООН с палестинци, навлезе в южна Газа (ВИДЕА)

Ето пет ключови събития от последните 24 часа:

Блинкен в Близкия изток

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен беше в Йордания в събота за разговори с външните министри на пет арабски страни и Палестинската автономия, след като посети Израел в усилията си да осигури хуманитарни "паузи" във войната. Блинкен трябва да посети Турция в неделя и понеделник, но Държавният департамент все още не е потвърдил среща с турския президент Реджеп Ердоган, макар хора от неговия антураж да я очакват. Турция отзова посланика си от Израел и обяви, че прекратява контактите си с премиера му Бенямин Нетаняху.

🇹🇷 Turkey recalls its ambassador to Tel Aviv for consultations amid events in the Gaza Strip - Turkish Foreign Ministry



Countries that have already recalled their ambassadors:



🇨🇴 Colombia

🇧🇴 Bolivia

🇨🇱 Chile

🇯🇴 Jordan

🇧🇭 Bahrain

🇭🇳 Honduras pic.twitter.com/VTYgwv6B3q — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Удари срещу училище на ООН и линейки

Министерството на здравеопазването в управляваната от "Хамас" Газа каза, че най-малко 15 души са били убити, когато Израел удари училището Ал-Фахура, управлявано от агенцията на ООН за палестинските бежанци в северната част на палестинската територия. Хиляди разселени палестинци са се укривали в училището в бежанския лагер Джабалия, когато то бе ударено, каза говорител на министерството. Палестинският червен полумесец съобщи за най-малко 15 смъртни случая при израелски удар в петък срещу конвой на линейка в град Газа, докато Израел обвини Хамас, че използва превозните средства за транспортиране на бойци. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш каза, че е "ужасен от нападението... срещу конвой на линейки" и призова сраженията да спрат.

Появи се и видео, в което се вижда, че университетът в Газа също е унищожен.

The Al-Azhar University building in the Gaza Strip was completely destroyed, Palestinian media reported.



The Israeli army has not officially commented on its involvement in the strike.



Al-Azhar University in Gaza was founded in 1991. pic.twitter.com/a1G2Yi8SEa — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Нахлуване в Южна Газа

Израелската армия съобщи в събота, че нейните сили са извършили през нощта "целенасочена атака" в южната част на Газа, където е нанасяла удари и преди, но рядко е изпращала войски. Войници "действаха по набелязване на сгради и неутрализиране на взривни устройства", каза армията, без да уточнява местоположението. В съобщението ѝ се уточнява, че "войниците са се натъкнали на терористична клетка, излизаща от шахта на тунел. В отговор войските са изстреляли снаряди към терористите и са ги убили." Южна Газа е регионът, в който населението на северна Газа бе призовано от Израел да се евакуира, за да се избегнат жетвите от започналата впоследствие военна операция срещу Хамас.

The IDF continues its expanded ground operation in the northern Gaza Strip. Israeli Army eliminated terrorists operating in the area, uncovered tunnel shafts used for terrorist purposes and located the organization's weapons.



pic.twitter.com/qs2G4F5b0d — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Израел удари Ливан

Израелската армия съобщи в събота, че е ударила "две терористични клетки" и пост на Хизбула в отговор на опит за стрелба от Ливан. Тя също отвърна на минохвъргачен огън от Ливан към Северен Израел, където няма съобщения за жертви. Последните сблъсъци дойдоха ден след като Хасан Насрала, лидер на мощното движение Хизбула в Ливан, предупреди в телевизионна реч, че войната между Израел и Хамас може да се превърне в регионален конфликт.

Евакуацията продължава

Стотици палестинци и чужденци, включително граждани на Газа, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и с двойно гражданство, се очакват да напуснат Газа в четвъртия ден на евакуация през граничния пункт "Рафах" с Египет. Това поне показва списък, публикуван от палестинските гранични власти. В петък високопоставен служител на Белия дом каза, че Хамас се е опитал да използва споразумение с посредничеството на САЩ за отваряне на ГКПП "Рафах" по хуманитарни причини, за да изведе своите бойци от Газа. Една трета от имената в списъка на ранени палестинци за евакуация, предоставен от "Хамас", бяха на членове и бойци на групировката, каза служителят. "Това просто беше неприемливо за Египет, за нас, за Израел", добави служителят, пише БГНЕС.

Hamas tried to smuggle its wounded militants to Egypt under the guise of Palestinian civilians



Hamas tried several times to include its wounded terrorists on evacuation lists from the Gaza Strip to Egypt. A White House official told reporters about this on Friday, according to… pic.twitter.com/u9cyOuc2xW — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

