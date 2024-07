Израел заговори за "разчистване на сметки" след дрона на хутите по Тел Авив (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Израел Йоав Галант заяви, че страната му ще отговори след смъртоносната атака с дрон на хутите срещу Тел Авив.

Рано тази сутрин, 19 юли, дрон избухна и нанесе поражения на 100 метра от посолството на САЩ в Тел Авив. В резултат на атаката има една жертва и най-малко 8 ранени.

Още: Дрон се взриви на 100 метра от посолството на САЩ в Тел Авив - има пострадали (ВИДЕО)

Yemeni Houthis struck the center of Tel Aviv, there was a casualty



A drone exploded a few dozen meters from the US embassy.



The body of a man was found in one of the buildings at the site of the explosion, according to ambulance service. Eight people were wounded. pic.twitter.com/Y0k8lQvjsj