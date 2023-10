Израелците издирват десетки отвлечени от ХАМАС млади жени (ВИДЕА и СНИМКИ)

Много цивилни, в по-голямата си част жени, но също и деца, са били отвлечени от селищата, в които бойците от крайното палестинско политическо крило успяха да проникнат и за кратко да установят контрол. Но много жени са били похитени и от музикален фестивал, който се е провеждал близо до граничната ограда с ивицата Газа - под мотото за мир между двата народа. Кадри в социалните мрежи показаха как участници във фестивала се опитват панически да се спасят от нахлуващите палестински бойци като тичат направо през пустинята.

Междувременно станаха известни имената на две от отвлечените жени - една от тях бе разпозната като Ноа. Видео как палестинците я отвличат на мотоциклет докато тя пищи отчаяно, публикувахме тук: Жени и деца за заложници: "Хамас" не подбира (ВИДЕО).

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.



Noa is held hostage by Hamas.



She could be your daughter, sister, friend.