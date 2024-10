Израелски въздушни удари убиха десетки бежанци в Ивицата Газа (ВИДЕО 18+)

Агенцията за гражданска защита на Ивицата Газа съобщи, че израелски въздушен удар близо до Джабалия в северната част на територията е убил 33 души в бежански лагер през нощта на петък срещу събота, предаде БГНЕС.

Говорителят на агенцията Махмуд Басал обяви "33 смъртни случая и десетки ранени".

За разлика от говорителя на ангенцията, медицински източник в болницата „Ал-Авда“ каза пред АФП, че са регистрирани 22 убити и 70 ранени след удара срещу лагера за палестински бежанци Тал ал-Заатар.

More than 30 Palestinians killed, 80 others injured in a mass lsrasli air attack on a residential block in Jabalia Camp, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/VZNP5LRhJW