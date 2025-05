Изтерзани от глад жители на Газа щурмуваха склад на ООН с цената на смърт (ВИДЕО)

Уморена от глад тълпа от палестинци нахлу в склад на ООН в централната част на Ивицата Газа, в резултат на което загинаха най-малко четирима души и бяха ранени множество хора. Условията в анклава се влошават значително и гладните хора влязоха в обекта на Световната продоволствена програма "Ал-Гафари“ в Дейр ал-Бала в сряда, 28 май. Те са търсели хранителни запаси, които са били предварително подготвени за разпределение.

Не е ясно какво е причинило смъртните случаи и нараняванията. Световната програма за продоволствена помощ (WFP) заяви, че работи за проверка на точните обстоятелства, но подчерта, че трагедията отразява "тревожните и влошаващи се условия на място", пряко свързани с блокадата на помощите.

Unimaginable Chaos at UNRWA Warehouse in Gaza: Hunger Turns Deadly



Today, in the heart of Deir al-Balah, Gaza, unimaginable scenes unfolded as thousands of starving civilians surged into a UNRWA warehouse reportedly holding more than 40,000 bags of flour and tons of children’s… pic.twitter.com/nOZasaYMrA