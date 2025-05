Израел се похвали, че е използвал лазер за сваляне на дронове на "Хизбула" (ВИДЕО)

Израел е използвал лазерна система за сваляне на дронове в бойни условия – това е станало при обстрелите, които си размени еврейската държава с "Хизбула" през миналата година. Тогава шиитската терористична организация често обстрелваше с артилерия и дронове районите на Израел в близост до границата с Ливан. Информацията за използване на лазерна система оповести израелското министерство на отбраната, предаде The Times of Israel.

Системата всъщност е по-нисък клас версия на лазерния прехващач "Железен лъч" (Iron Beam), който трябва да бъде доставен на израелската армия по-късно през тази година.

"Хизбула" изстреля над 300 дрона по цели в Израел по време на най-активната фаза на боевете миналата година. Затова и израелското министерство на отбраната публикува кадри от някои прехващания на безпилотни летателни апарати с лазер - Още: Показаха кадри как Израел сваля ракети с лазер (ВИДЕА)

Israeli laser air defense successfully shot down enemy drones



It was announced today that during the current war, Israeli air defense forces successfully used combat laser systems to intercept aerial targets for the first time.



According to Israel’s Ministry of Defense, dozens… pic.twitter.com/qLXdNU3Nts