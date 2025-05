Губернаторът на Курск: Атакуват ни с дронове, известен местен канал трие видеокадри (ВИДЕО)*

След няколко дни на доста интензивни атаки с дронове и ракети във войната между Украйна и Русия, тази нощ изглежда направо спокойна в сравнение с предишните. Разбира се, ако в България или в Европа преживеем подобна нощ, това ще се превърне в новина номер едно за всички информационни източници.

Основните новини за атака в Русия сега идват от Курска област. Губернаторът на областта Александър Хинщейн се оплаква от удари и твърди, че има данни за ранен 27-годишен мъж, с охлузни рани, който е пострадал докато карал колата си. Освен това - отломки от дрон счупили прозорци на градска болница № 1 в Курск, без да има пострадали хора. Специално за болницата - вчера бяха публикувани кадри от удар предполагаемо с HIMARS срещу болница в Коренево, в която обаче са били разквартирувани руски войници, участващи в руските опити за офанзива в украинската област Суми: Украйна унищожи база на руските войски, атакуващи в Суми. Русия уби цивилни с бомби и балистични ракети (ВИДЕО). Имало и щети по жилищни сгради - пак от отломки от дрон. И обещание от Хинщейн, че щяло да има помощ за всички.

Интересното е, че местният телеграм канал "Курский бомондъ" изтри едно от видеата, за които се твърдеше, че показват атаката и публикува друго - информацията е на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA:

Още: Руски данни: Украйна подпали покрива на най-големия руски барутен завод

На този фон, в официалния канал на Телеграм на украинските ВВС има предупреждения предимно за дронове "Шахед" и управляеми авиационни бомби. Нито украинските ВВС, нито руското военно министерство имат сводки със статистика, очаква се тези данни да се появят по-късно през деня. * Малко след публикуване на материала, руското военно министерство съобщи за 12 свалени дрона в Курска област и за 15 свалени безпилотни летателни апарата в Белгородска област.

Снощи се появиха сателитни снимки, които показват как в руската военна авиобаза "Енгелс-2" руски стратегически бомбардировачи Ту-95 се зареждат с ракети, вероятно крилати ракети Х-101. Това е знак за поредна предстояща руска атака.

🚀 JUST IN: Engels-2 Base Prepares for Massive Attack — Tu-95MS Being Loaded with Kh-101 Missiles



Earlier, six Il-76 transport planes arrived at the Russian base, likely delivering cargo for upcoming missile launches. pic.twitter.com/wWhtSRfctI