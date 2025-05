Военен самолет на Южна Корея се разби, има жертви (ВИДЕО, СНИМКИ)

Южнокорейският военноморски флот съобщи, че военен патрулен самолет с четиричленен екипаж се е разбил близо до военна база в град Поханг, предадоха световните агенции. Военните добавиха, че се опитват да потвърдят причините за инцидента и броя на жертвите. Засега са открити телата на двама от членовете на екипажа.

По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че самолетът се е разбил в планините близо до източния бряг на страната малко след излитане.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed.