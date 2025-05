Израел унищожи последния пътнически самолет на Йемен, хутите заплашиха с нови удари летище "Бен Гурион" (ВИДЕО)

Израел съобщи на 28 май, че е нанесъл въздушни удари по главното летище в столицата на Йемен - Сана - ден след като йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран, зстреляха две ракети към израелска територия. Официални лица в Йемен съобщават, че израелският въздушен удар е унищожил последния останал пътнически самолет, управляван от националния йеменски превозвач Yemenia Airways. Това е опустошителен удар по и без това осакатения сектор на гражданската авиация в страната, който прекъсва спасителна линия за международни пътувания и хуманитарни операции.

Свързаната с хутите новинарска телевизия Al Masirah TV съобщи в сряда, че четири удара са поразили пистата.

Според авиационни данни, проверени от Al Jazeera, самолетът на Yemenia е трябвало да отведе до Саудитска Арабия лица, извършващи мюсюлманското поклонение хадж.

Още: Хутите обявиха блокада на израелското пристанище Хайфа

✈️ Israeli Strike Destroys Yemen’s Last Civilian Airliner at Sanaa Airport



Officials in Yemen report that an Israeli airstrike on Sanaa International Airport has destroyed the last remaining passenger aircraft operated by Yemen’s national carrier, Yemenia Airways.



This marks a… pic.twitter.com/zvkjGlyodA