Япония преговаря с хутите за освобождаване на кораба с отвлечените българи

Още: Хутите за кораба с отвлечените българи: Отнасяме се с тях според ислямските норми

Корабът „Галактически лидер“ е частична собственост на израелския бизнесмен Абрахам „Рами“ Унгар – един от най-богатите хора в Израел. Тел Авив обаче отрече плавателният съд да е израелски.

Той е плавал от Турция за Индия под флага на Бахамите. Регистриран е под името на британска компания (частична собственост на Унгар), но е бил отдаден под наем на японска фирма. Именно затова сега Токио се намесва.

Външният министър Йоко Камикава каза, че Токио „е в комуникация с Израел, а в допълнение на това директно се обръща към хутите“. Япония призовава Саудитска Арабия, Оман, Иран и други засегнати държави „да настояват категорично пред хутите за бързото освобождаване на кораба и членовете на екипажа“.

„Нашето правителство ще продължи да предприема необходимите стъпки в сътрудничество със засегнатите държави“, добави японският външен министър, като осъди хутите за отвличането на кораба.

Още: Военен кораб на САЩ откри огън по дрон, изстрелян от Йемен

Говорителят на йеменските бунтовници, контролиращи северната част на страната, Яхя Сари заяви, че хутите са завзели „израелски кораб“. Друг представител на хутите каза, че плавателният съд е бил отведен до йеменското крайбрежие.

Източник в крайбрежния град Ходейда заяви, че корабът е бил отведен до пристанищния град Салиф, пише БГНЕС.

The reception of the Zionist ship "Galaxy Leader" in Yemen's Hodeidah port, which was seized by Ansarullah pic.twitter.com/wSSleFKZmY