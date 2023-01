Жертви и стотици ранени след мощно земетресение в Иран, атака срещу военен завод (ВИДЕО)

Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че земетресението е ударило град Хой, провинция Западен Азербайджан. Тя се намира в северозападната част на Иран, а трусът се е усетил и в Турция, Ирак, Армения и Азербайджан.

Станал е около 21:44 ч. местно време, според Иранския сеизмологичен център в Техеран, цитиран от CNN.

Най-малко 580 души са ранени, а 70 села са пострадали, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Mehr. Добавя се, че се провеждат операции за оказване на помощ и оценка на щетите.

"Трусът беше толкова силен, че беше усетен в много райони на провинция Западен Азербайджан, което предизвика безпокойство сред жителите. Той беше усетен и в няколко града, включително в столицата на провинцията Табриз в съседната провинция Източен Азербайджан", съобщи IRNA.

Иранският сеизмологичен център в Техеран определя магнитуда му на 5,9, а дълбочината му - на 7 километра. Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център земетресението е било с магнитуд 5,7 и дълбочина 43 километра.

В Иран е имало и експлозия във военен завод в централния град Исфахан. По данни на иранската държавна телевизия IRIB - взривът е станал в един от центровете за производство на боеприпаси на Министерството на отбраната.

Властите обявиха, че е имало атака с дронове, която била "неуспешна" и всички безпилотни летателни апарати били свалени. Няма жертви, казват от Министерството на отбраната, цитирани от независимата телевизия Iran International, действаща от Лондон.

Explosion at a military factory in the central #Iranian city of Isfahan



According to the Iranian state television company IRIB, the explosion occurred in one of the centers for the production of ammunition of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/2gwwJeyOad