Жертви след удар до болница в Бейрут, Израел говори за поразени военни обекти на "Хизбула" (ВИДЕО)

Поне тринадесет души, сред които и едно дете, са загинали при израелски въздушен удар близо до болница в южната част на ливанската столица Бейрут, съобщава Министерството на здравеопазването в Ливан.

Изглежда, че ударът е попаднал в паркинга на университетската болница „Рафик Харири“, съобщи източник от болницата пред агенция Reuters.

Министерството на здравеопазването съобщи, че броят на ранените е нараснал до 57 души, като 7 от тях са в критично състояние.

Това е един от 13-те въздушни удара, които бяха нанесени в южната част на Бейрут в понеделник вечерта. Израелските военни заявиха, че са атакували обекти, свързани с "Хизбула", припомня BBC.

