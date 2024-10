Нов опит за постигане на примирие в Газа: Антъни Блинкен кацна в Израел (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен кацна в Израел, за да поднови усилията си за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, съобщи АФП.

Посещението му става дни, след като израелските сили убиха лидера на Хамас Яхия Синвар.

ОЩЕ: Блинкен: САЩ ще удвои усилията си за прекратяване на конфликта в Газа след смъртта на лидера на "Хамас"

Блинкен, който започва регионалната си обиколка точно две седмици преди изборите в САЩ, ще се срещне с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, като американските официални лица се надяват на напредък, но омаловажават шансовете за незабавен пробив по време на пътуването му.

