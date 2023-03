Жертвите на земетресенията в Турция вече са над 50 хиляди

Става въпрос за загиналите след двете земетресения с магнитуд над 7,5 по Рихтер на 6 февруари в региона на Кахраманмараш. Първото от тях засегна и Сирия, където жертвите също са няколко хиляди.

Юнус Сезер заяви, цитиран от местния вестник „Хюриет“, че трусовете са засегнали тежко 11 провинции.

The death toll of earthquakes in #Turkey exceeds 50 thousand people



More than 107 thousand people were injured.



This was announced by the Chairperson of the Disaster and Emergency Management Presidency Yunus Sezer.