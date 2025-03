Каква присъда грози бившия филипински президент, ако бъде осъден от трибунала в Хага (ВИДЕО)

30 години лишаване от свобода или дори от доживотен затвор грозят бившия филипински президент Родриго Дутерте, ако бъде осъден за престъпления срещу човечеството от Международния наказателен съд (МНС), във връзка с подетата от него война срещу наркотиците, съобщиха от президентството на страната, цитирани от националната новинарска агенция ФНА, пише БТА. Трибуналът не налага смъртно наказание, но може да постановява до 30-годишни присъди затвор, а при извънредни обстоятелства и доживотни наказания.

Присъдите могат да се обжалват, а съдиите може да наредят изплащането на обезщетения за жертвите, съобщи МНС.

The moment Duterte's plane took off from MNL to Dubai, before proceeding to The Hague.



Good riddance, Digong.



(Video from @AP) pic.twitter.com/ziyh52fDCL