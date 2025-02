Какво подписа Зеленски в ОАЕ (СНИМКИ и ВИДЕО)

В Абу Даби се проведе среща на президентите на Украйна и Обединените арабски емирства като основните теми на разговорите бяха освобождаването на украинските военнопленници, развитие на двустранното сътрудничество и продоволствената сигурност. По време на официалното си посещение там президентите Володимир Зеленски и Мохамед ибн Заид ал-Нахаян проведоха разговори както в разширен състав, така и на четири очи.

Зеленски специално благодари на ОАЕ за помощта за освобождаването на украинските военни от руски плен. С посредничеството им досега вече са извършени 12 обмена.

Украинският държавен глава информира също за ситуацията на бойното поле и участието на севернокорейските войници във войната срещу Украйна. Той подчерта, че съюзът на Русия със Северна Корея и Иран представлява непосредствена заплаха за целия свят, включително за ОАЕ, и призова за по-строги санкции срещу Русия.

Той подчерта още, че въпреки руската агресия Украйна остава един от гарантите за продоволствената сигурност в света. Благодарение на хуманитарната инициатива "Зърно от Украйна" са спасени милиони животи - Украйна е доставила над 286 хиляди тона селскостопански продукти за 15 страни, които имат най-голяма нужда от тях. Володимир Зеленски информира и за новата програма "Храна от Украйна", насочена към подпомагане на сирийския народ, и покани ОАЕ да я подкрепи. Бе обсъден и потенциален проект за създаване на хранителен център в Египет.

