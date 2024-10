Камала Харис призова Израел да улесни доставките на храна в Газа

„Израел трябва спешно да направи повече, за да улесни потока от помощ към нуждаещите се. Цивилните трябва да бъдат защитени и трябва да имат достъп до храна, вода и лекарства".

Така вицепрезидентът на САЩ и кандидат за президент на Демократическата партия отговори на докладите на ООН, че в северната част на Газа не е влизала храна от близо 2 седмици.

В платформата Х (бивш Twitter) Харис подчерта още, че международното хуманитарно право трябва да се спазва.

