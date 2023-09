Казахстан: Твърдо спазваме антируските санкции (ВИДЕО)

Точните думи на Токаев бяха: "Еднозначно заявихме, че следваме санкционния режим". Той увери, че Германия няма основания да се притеснява за нещо различно от страна на Казахстан по отношение на санкциите срещу Русия.

"Имаме контакти със съответните организации. Всякакви опасения на германската страна относно действия, насочени към заобикаляне на режима на санкции, струва ми се, не трябва да има", добави Токаев.

Още: Гръцките митници започнаха да връщат автомобили с руски номера

"Kazakhstan supports EU decisions on sanctions against Russia for aggression against Ukraine and will not give Moscow the opportunity to circumvent them," President of Kazakhstan Kasym-Zhomart Tokayev said at a briefing in Germany. pic.twitter.com/cN1jVgKcmO