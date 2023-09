Ким Чен Ун до Костадин Костадинов - влезе в списъка на "Миротворец"

В списъка Ким е определен като "съучастник на руските военни престъпници". Добавя се, че цивилизованите нации са му наложили санкции за нарушаване на човешките права и ядрен шантаж.

"Миротворец" цитира репортаж на CNN от ноември 2022 г., в който се съдържат твърдения на Белия дом, че Северна Корея тайно доставя артилерийски снаряди на Русия. И Пхенян, и Москва отричат тези твърдения.

