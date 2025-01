Китаец отказа да се премести и остана да живее насред магистрала (СНИМКА)

Китаец спечели национална слава със своята упоритост. По време на строежа на магистрала той отказа да напусне двуетажния си дом въпреки предложенията за компенсация и алтернативни възможности за преместване. В резултат къщата му сега стои буквално по средата на пътя, заобиколена от високи бетонни стени. Според доклади на британската агенция Jam Press, на Хуан е предложена компенсация от около 210 000 евро.

Chinese man refuses to relocate and ends up living in the middle of a highway



Huang Ping from China has gained nationwide fame for his persistence. During the construction of a highway, he refused to leave his two-story home despite compensation offers and alternative relocation… pic.twitter.com/6CXALTS54E