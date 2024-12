Самолет падна на магистрала в Тексас, удари кола и се разцепи (ВИДЕО)

Малък самолет се разби на магистрала в Тексас. При падането той удря коли и се разполовява, оставяйки отломки, разпръснати по натоварения път. Четирима души са пострадали и са закарани в болница, но като по чудо няма жертви. Пилотът е бил единственият човек на борда на самолета.

„Това не е нещо, което виждаме всеки ден, но се радваме, че хората са добре и няма сериозно пострадали“, каза заместник-началникът на полицията.

In Texas, a plane crashed onto a highway, collided with cars, and split in half



Four people have been hospitalized, but miraculously, no fatalities occurred. The pilot was the only person on board the plane.



It is believed that the crash was caused by an engine malfunction. The… pic.twitter.com/mgbBhwcQlK