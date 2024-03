Китай построи копие на най-важния квартал в Тайпе: Ще тренира инвазия в Тайван? (СНИМКИ)

На почти 1000 км западно от Пекин китайската армия е изградила малък град в средата на пустинята Гоби. Експерти анализираха структурата на сградите и улиците от сателитни снимки и се оказа, че те са точно копие на правителствения квартал на Тайпе, предава Business Insider.

В пустинята са пресъздадени общо десет улици. Те включват правителствени сгради, копие на парламента на Тайван и други постройки. Анализатори считат, че тази симулация може да се използва за учения с ракети и бомбардировки, предвид опитите на Китай да стигне до "обединение" с Тайван - а именно инвазия на демократично самоуправляващия се остров, който според Пекин е част от Китайската народна република.

China has built a replica of the government district of Taipei, the capital of Taiwan, in the desert



Almost 1,000 kilometers west of Beijing, the Chinese army has built a city in the middle of the Inner Mongolia desert.



Experts have analyzed the structure of buildings and… pic.twitter.com/TVNuZiy5rr